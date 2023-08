"Todos os corredores têm o sonho de correr no World Tour, mas eu sou feliz em Portugal"

Artem Nych é organizado, brincalhão, adora a Glassdrive-Q8 e renovou até 2025. A amarela só entrou depois no plano; Rúben Pereira, diretor-desportivo da Glassdrive-Q8-Anicolor, compara Nych a Mauricio Moreira, na forma como o descobriu e nas qualidades a correr. Se suceder ao uruguaio, não será grande surpresa.

"Tivemos um dia menos bom na Serra da Estrela, mas conseguimos dar a volta. Agora vamos dia a dia", diz-nos Rúben Pereira, diretor-desportivo da Glassdrive-Q8-Anicolor, desde Belmonte, onde a equipa de Águeda passou o dia de descanso da Volta a Portugal tendo o camisola amarela. "Vamos ver. Um dia de cada vez", responde depois Artem Nych, o russo que assumiu a liderança. São respostas feitas e dadas em sintonia. Não é um acaso, mas um sinal da ligação forte. Pereira é vizinho de Nych, de Mauricio Moreira e de Frederico Figueiredo, este a poder perder de novo a Volta para um colega estrangeiro. "É uma circunstância de corrida, como tinha acontecido no GP das Beiras, ganho pelo Artem. Há excelente relação, todos os aceitam", garante o técnico.

Artem Nych, transformado na Guarda em favorito a vencer a Volta, apesar das curtas diferenças entre os primeiros, fazia parte da lista de ciclistas já sinalizados por Rúben Pereira quando a guerra da Ucrânia o deixou sem equipa. "Nunca trabalhei muito com empresários, prefiro ir seguindo alguns corredores. Por isso, quando percebi que o António Carvalho não ia renovar, foi a minha primeira escolha. Já tinha trocado mensagens com ele, falar-lhe e chegar a acordo foi fácil. Custou mais ele sair da Rússia e pode dizer-se que chegou com uma mão à frente outra atrás", relata o diretor-desportivo.

"É muito fácil trabalhar com ele. Estamos tão satisfeitos que renovou connosco antes de começar a Volta e agora tem, tal como os outros, contrato até 2025", revela Pereira, que acha o camisola amarela um russo diferente. "Talvez por ter corrido sete anos pela Europa. Não é frio, mas sim brincalhão e pronto para tudo. Mas também uma pessoa muito educada, evoluído a correr, organizado, um arrumadinho...", brinca o técnico, recordando que mal chegou, em setembro do ano passado, Nych contratou um russo para professor de português. "Hoje entende tudo o que lhe dizemos e só ainda hesita nas respostas, por ter dificuldades a conjugar os verbos", conta Pereira. E há outras respostas que não dá. "Não gosta de falar do seu país, nem da família. É um assunto difícil para ele".

Nych, que hoje terá de se defender no Larouco, sente estar a viver "algo muito especial". Embora tenha ganho as últimas corridas russas que fez, dias antes de apanhar o avião para Portugal, compara esta Volta com a Catalunha e a Polónia - "organização semelhante, muita gente a ver, corrida famosa e difícil de ganhar", explica -, duas das provas que já fez e termina a falar com o coração: "Estou feliz em Portugal. Todos os corredores têm o sonho de correr no World Tour, mas eu sou feliz em Portugal".

Resistir a dois dias de montanha

Contrarrelogista talentoso e tendo 27 segundos de vantagem sobre Delio Fernández, 37 sobre Txomin Juaristi e 1m30s sobre António Carvalho, que são as maiores ameças, Artem Nych só perderia em Viana do Castelo se tivesse um azar. Restam, por isso, a etapa de hoje e a da Senhora da Graça como maiores testes ao russo. Em Montalegre, se o grupo principal subir junto, as diferenças nunca são grandes. Em Mondim de Basto será diferente. É aí que se jogará de vez a Volta, com Stussi, Maté e Casimiro a entrarem na equação.