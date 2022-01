Tim Wellens vence o Troféu Serra de Tramuntana pela quarta vez

Redação com Lusa

Belga repetiu êxitos de 2017, 2018 e 2019 ao cumprir 158,9 quilómetros em 4:12.32 horas. Daniel Viegas e André Domingues terminaram na 114.ª e 135.ª posição

O ciclista Tim Wellens (Lotto Soudal) venceu, esta sexta-feira, pela quarta vez, o Troféu Serra de Tramuntana, uma das provas do Challenge de Maiorca, com os portugueses a ficarem fora do top-100.

Num sprint reduzido a um grupo de sete ciclistas, Wellens repetiu os êxitos de 2017, 2018 e 2019, cumprindo os 158,9 quilómetros da prova, com partida e chegada em Lloseta, em 4:12.32 horas.

O belga superou o veterano espanhol Alejandro Valverde (Movistar) e o australiano Simon Clarke (Israel-Premier Tech), segundo e terceiro classificados, respetivamente, com o mesmo tempo.

Os portugueses Daniel Viegas (EOLO-Kometa) e André Domingues (Burgos-BH) terminaram na 114.ª e 135.ª posição, respetivamente, a 19.23 minutos de Wellens.

Neste fim de semana correm-se as últimas duas provas do Challenge de Maiorca, o Troféu Pollença - Port d'Andratx (sábado) e o Troféu Praia de Palma (domingo).