Tiago Machado revela: "No final desta temporada irei retirar-me do ciclismo profissional"

Aos 36 anos, o atleta da Rádio Popular - Paredes - Boavista manifestou a intenção de deixar a modalidade, depois de um campeonato nacional de estrada marcado pela desilusão

Tiago Machado, um dos ciclistas mais experientes do pelotão nacional, revelou este domingo, no final da prova do campeonato nacional de estrada, que pretende deixar a modalidade no final da temporada.

"Não era assim que queria fazer o meu último campeonato nacional, mas não deu para melhor! No final desta temporada irei retirar-me do ciclismo profissional, pois as oportunidades quando surgem são para ser aproveitadas e é o que irei fazer. Gostava e sentia-me capaz de continuar a competir pelo menos mais uma temporada, mas acredito que isto será, sem dúvida, o melhor para o meu futuro! Obrigado a todos pelo apoio ao longo destes 18 anos como profissional, mas em especial hoje que sem dúvida o último nacional ficará para sempre no meu coração", escreveu, na sua conta de Facebook.

Natural de Famalicão, Tiago Machado teve na vitória na volta à Eslovénia, em 2014, o ponto alto da carreira profissional. Ganhou ainda um Grande Prémio de Torres Vedras, foi campeão nacional de contrarrelógio e no Nacional de Estrada foi duas vezes segundo e outras duas o terceiro.