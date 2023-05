Tiago Ferreira 10.º na prova de maratona BTT na Chéquia

Primeira etapa da Taça do Mundo de BTT, a decorrer na cidade checa de Nove Mesto.

O português Tiago Ferreira foi 10.º classificado na prova de maratona BTT (XCM) da primeira etapa da Taça do Mundo de BTT, a decorrer na cidade checa de Nove Mesto na Morave.

A correr pela equipa DMT, o atleta luso acabou a seis segundos do vencedor da prova, o italiano Fabian Rabensteiner, logo secundado por José Dias (Buff-Megamo), em 11.º a oito segundos. Filipe Francisco foi 44.º.

Depois do 26.º lugar da olímpica Raquel Queirós em "short track", a abrir a competição dos portugueses, hoje disputaram-se as corridas de "cross country" olímpico (XCO) para sub-23 e juniores.

Foi nos mais novos que se registaram os melhores resultados, com Rafael Sousa em 42.º, na masculina, e Beatriz Guerra em 36.ª, na feminina, enquanto em sub-23 João Cruz acabou no 64.º posto.

No domingo, Roberto Ferreira compete na corrida de elite de XCO, na qual estará o campeão olímpico britânico Thomas Pidcock, com Raquel Queirós entre as melhores do pelotão feminino.