Thibaut Pinot selecionado para a Volta a França em ano de despedida

Redação com Lusa

Groupama-FDJ tem como candidato à geral David Gaudu.

O ciclista francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) vai correr a Volta a França em ano de fim de carreira, anunciou esta terça-feira a equipa francesa, depois de ser o melhor trepador da Volta a Itália.

Pinot, de 33 anos, acabou o Giro no quinto lugar final e no topo da tabela da montanha e, quando se esperava que se pudesse ter despedido das grandes Voltas, vai afinal somar nova participação no Tour.

Será a 10.ª vez que alinha à partida da "grande boucle", em que foi terceiro classificado em 2014, e o diretor desportivo, Marc Madiot, explicou, em comunicado, que este se junta ao "foco da equipa nas montanhas", com a equipa em redor do candidato à geral David Gaudu.

Se a inclusão do trepador é uma surpresa que acrescenta ao lote de opções nas montanhas, o sacrificado foi o sprinter francês Arnaud Démare, que soma 93 vitórias profissionais, duas delas no Tour.

Afetado pela covid-19 no arranque da temporada, vinha em crescendo de forma e somou vitórias nas Boucles de la Mayenne e na Clássica de Bruxelas, no início do mês, tornando a decisão da sua exclusão "difícil", admitiu Madiot.

A Volta a França decorre de 1 a 23 de julho.