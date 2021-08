"Terminei a cair. Só estou a pensar na equipa, quero pedir desculpa"

Mauricio Moreira, ciclista da Efapel, caiu no contrarrelógio deste domingo e deixou fugir a oportunidade de conquistar a Volta a Portugal. Após o término da derradeira etapa, falou à RTP sobre o sucedido.

Queda no contrarrelógio decisivo: "Puxei um pouco a roda da frente, quis corrigir a trajetória da curva, mas acabou a corrida. Infelizmente terminei a cair. Não estou a pensar em mim, estou a pensar somente na equipa. Quero pedir desculpas, porque a equipa merecia ganhar esta Volta. Peço desculpa por não ter conseguido isso. Se Deus quiser vamos ter mais momentos felizes para desfrutar."

Ficou com mazelas? "Fisicamente estou bem. Neste momento o corpo também está quente da adrenalina da corrida. Tenho dores, mas daqui a um tempo é que realmente se saberão as consequências da queda. Os médicos disseram que tenho de ir ao hospital fazer um raio-X ao ombro e ao antebraço, mas acho que não tenho nada."

Ciclista mais forte da Volta? "Não sei. Há pessoas que dizem isso, mas os adversários também estavam muito fortes. Sabia que era possível recuperar esse tempo [de desvantagem para Amaro Antunes]. Gosto do contrarrelógio, é uma disciplina em que me dou muito bem, e sabia que antes da queda levava um bom ritmo. Estava a controlar muito bem as forças e estava a pensar que tudo podia correr como esperava e dar essa grande alegria à equipa. Mas, infelizmente, aconteceu a queda e tenho de me conformar em dar o segundo posto nesta edição da Volta."

Balanço coletivo: "Tirando isso, acho que a equipa fez uma Volta incrível, ganhámos muitas etapas, a camisola por pontos, ficámos segundos na geral e na montanha. Pode ser um balanço muito bom, mas vou ficar sempre com essa tristeza de não poder ter dado o triunfo."

Veja o momento da queda de Mauricio Moreira: