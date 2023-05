Terceiro no Giro: "Este é um resultado fantástico para o João Almeida"

Mauro Gianetti, diretor-desportivo da UAE Emirates, revelou que a equipa fez um grande trabalho para os contrarrelógios, evoluindo os ciclistas no túnel de vento

João Almeida é o terceiro classificado da Volta a Itália, o seu melhor resultado a abrir a corrida onde tem o hábito de brilhar, pois embora tenha perdido 29 segundos para Remco Evenepoel ganhou tempo a Tao Geoghegan Hart, Primoz Roglic, Geraint Thomas e Aleksandr Vlasov.

"Foi uma performance fantástica para nós. Estamos felizes, não só pelo grande tempo do João Almeida, mas também pelo do Jay Vine", destacou Mauro Gianetti, diretor-desportivo da UAE Emirates, equipa que colocou três homens entre os oito mais rápidos do contrarrelógio inaugural do Giro.

"O João esteve muito forte, foi bom ficar entre os da frente, mas o Remco foi impressionante", admitiu, considerando que "ele ganhou muito tempo, mas olhando aos outros estamos em boa posição". "Isto é o início da corrida e foi muito bom para nós", completou o italiano.

Gianetti explicou ainda a evolução dos seus corredores no contrarrelógio: "Tem sido feito um grande trabalho. Estivemos a evoluir as posições no túnel de vento e tudo isto é importante, explicando os nossos três corredores no top-10".

CLASSIFICAÇÕES

1.ª etapa: Fossacesia Marina-Ortona (CRI de 19,6 km)

1.º EVENEPOEL Remco (Soudal-Quick Step) 21m18s

2.º GANNA Filippo (Ineos) a 22s

3.º ALMEIDA João (UAE Emirates) a 29s

4.º GEOGHEGAN HART Tao (Ineos) a 40s

5.º KÜNG Stefan (Groupama) a 43s

6.º ROGLIČ Primož (Jumbo-Visma) a 43s

7.º VINE Jay (UAE Emirates) a 46s

8.º MCNULTY Brandon (UAE Emirates) a 48s

9.º THOMAS Geraint (Ineos) a 55s

10.º VLASOV Aleksandr (BORA - hansgrohe) a 55s