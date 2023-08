António Carvalho, terceiro na Volta a Portugal: "Vou continuar. Pelo que vi, as pernas correspondem..."

António Carvalho vai prosseguir a carreira no ciclismo por mais uma temporada, assim explica a O JOGO. E está a negociar com a ABTF Betão-Feirense a renovação

Dono de uma indiscutível fibra, António Carvalho recuperou de uma cirurgia no espaço de um mês para ir ao terceiro lugar da Volta a Portugal. E depois de, em entrevista a O JOGO, ter deixado a possibilidade de abandonar a modalidade no final de 2023 para abraçar um desafio na pastelaria, agora diz ao nosso jornal que este pódio lhe deu uma nova vida.

"Vou continuar. Pelo que vi na Volta, as pernas correspondem e a cabeça tem capacidade para fazer sacrifícios. Vão ver-me na estrada em 2024", declarou o ciclista natural de São Paio de Oleiros. A ABTF Betão-Feirense quer continuar com o atleta e este manifesta a mesma vontade: "Gosto muito deste projeto. Tem pessoas que adoram ciclismo, que percebem a rentabilidade que o ciclismo pode dar. E o diretor, o Joaquim Andrade, dá-me segurança, traz-me calma. Também é muito importante."

Ainda será cedo para firmar contrato, mas as negociações vão iniciar-se a breve prazo, até porque a estrutura de Santa Maria da Feira teve novamente um lugar no pódio da Volta a Portugal, o que não ocorria desde 1991 com Orlando Rodrigues. No ano anterior, em 1990, Fernando Carvalho, o tio do corredor de 33 anos, ganhou a Volta pelo Feirense.

A ABTF Betão Feirense tem já contrato assinado para 2024 com Afonso Eulálio, preponderante na ajuda a Carvalho e que cedeu a liderança da Juventude da Volta a Portugal no último dia, e Santiago Mesa.

