Telmo Pinão em oitavo no crono do Europeu de paraciclismo

Português fechou em 19.48 minutos o crono, de 12,45 quilómetros em Lochen, na Áustria.

O português Telmo Pinão foi oitavo classificado no contrarrelógio da classe C2 do Europeu de paraciclismo, a decorrer na Áustria, enquanto Bernardo Vieira foi quinto, entre sete participantes, em C1.

Pinão fechou em 19.48 minutos o "crono", de 12,45 quilómetros em Lochen, na Áustria, longe do vencedor, o francês Alexandre Leaute, que cumpriu a distância em 17.24.

O espanhol Maurice Tio ficou em segundo e o britânico Matthew Robertson em terceiro, ambos já distantes do novo campeão da Europa.

Em C1, Bernardo Vieira cumpriu a distância em 21.05 minutos, a mais de dois minutos do vencedor, o alemão Michael Teuber, com o espanhol Ricardo Ten em segundo e o alemão Pierre Senska em terceiro.

Também em prova hoje, Hélder Maximino foi 12.º em C5, longe do francês Kevin le Cunff, novo campeão europeu nesta classe.

No sábado, começam as provas de fundo do Europeu, com Pinão, Vieira e Maximino chamados aos 49,6 quilómetros em torno de Gaspoltshofen.