Tata Martins caiu na clássica Ronde van Drenthe

Corredora portuguesa não tem problemas físicos de maior, mas teve de abandonar.

Maria Martins, da Alpecin, ficou na primeira queda do dia na clássica Ronde Van Drenthe e, como tal, ficou impedida de continuar em prova. Apesar do abandono no arranque da sua temporada de estrada pela equipa da Alpecin, a atleta portuguesa não contraiu problemas físicos de maior. A prova do principal pelotão feminino seria conquistada por Lorena Wiebes, que ganhou ao sprint para a SD Worx.

Maria Martins vai participar na Taça das Nações, no Cairo, prosseguindo a sua performance na pista. Depois, vai à Bélgica correr De Panne.