Tao Geoghegan Hart conquista a Volta aos Alpes

Tao Geoghegan Hart confirmou esta sexta-feira a vitória na geral da Volta aos Alpes, o primeiro triunfo numa corrida por etapas do ciclista britânico desde que venceu o Giro'2020, após a quinta etapa ganha pelo compatriota Simon Carr.

Vencedor da classificação da juventude na Volta a Portugal de 2020, o ciclista da EF Education-Easy Post fugiu hoje para a vitória na última tirada da prova, cortando a meta isolado, no final dos 144,5 quilómetros entre Cavalese e Brunico, com o tempo de 3:43.28 horas, à frente do alemão Georg Steinhauser, seu companheiro de equipa, e do italiano Matteo Fabbro (BORA-hansgrohe), respetivamente segundo e terceiro classificados, a 53 segundos.

Tao Geoghegan Hart, escoltado por uma incansável INEOS, cruzou a meta a 4.28 minutos do vencedor e confirmou o triunfo na geral, que liderou desde o primeiro dia, quando conquistou a primeira de duas etapas consecutivas na Volta aos Alpes.

Aos 28 anos, o britânico, que estreou o seu palmarés precisamente nesta prova em 2019, com duas tiradas, volta a ganhar uma corrida por etapas, algo que não acontecia desde que venceu a Volta a Itália de 2020, na qual o português João Almeida foi quarto classificado, depois de ter andado 15 dias de rosa.

Após duas temporadas para esquecer, Geoghegan Hart demonstrou estar de regresso à melhor forma, a duas semanas do arranque do Giro, que vai decorrer entre 06 e 28 de maio.

Na geral, o ciclista da INEOS deixou o compatriota Hugh Carty (EF Education-Easy Post) a 22 segundos, com o australiano Jack Haig (Bahrain-Victorious) a fechar o pódio, a 28.