Tadej Pogacar vence ao sprint a 101.ª edição da Tre Valli Varesine

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu a 101.ª edição da Tre Valli Varesine, que foi disputada num sprint na chegada a Varese, ao cabo de 196,3 quilómetros iniciados em Busto Arsizio.

Pogacar, de 24 anos, cumpriu a distância em 4:36.59 horas, batendo sobre a meta o colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), segundo, e o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), terceiro.

O dia foi discutido num sprint final após o pelotão ter anulado a fuga do dia, sobretudo com o trabalho da "Telefónica", à procura de dar a vitória ao veterano Valverde, de 42 anos, a caminho de fechar a carreira no final de 2022.

Companheiro de equipa de "Pogi", João Almeida foi o único luso em prova, no 64.º posto, a 6.29 minutos do vencedor.