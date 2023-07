Tadej Pogacar: "É o mesmo assunto todos os dias, todos os minutos..."

Redação com Lusa

Ciclista esloveno perspetiva a etapa 13 do Tour, na qual se adivinha mais uma batalha com Vingegaard.

"É uma subida difícil, mas penso que é uma etapa boa. Estou ansioso", disse Tadej Pogacar sobre a etapa 13 do Tour, na sexta-feira. O segundo da geral, a 17 segundos de Vingegaard, referia-se aos 17,4 quilómetros de extensão do Grand Colombier, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de categoria especial.

Menos falador do que o habitual, o líder da juventude mostrou-se cansado com as perguntas sobre uma eventual mudança da cor da camisola que usa (atualmente veste a branca). "É o mesmo assunto todos os dias, todos os minutos, mas veremos.... Amanhã, se puder ganhar uns segundos, ficarei superfeliz. Caso não consiga, tentarei aguentar-me", respondeu o esloveno da UAE Emirates.

Antes, "Pogi", de 24 anos, já tinha abordado a etapa desta quinta, assegurando não ter ficado surpreso com os sucessivos ataques e a média elevada da parte inicial. "Penso que até agora tem sido um Tour excelente. Tivemos duas etapas superfáceis, mas, de resto, foi sempre uma boa corrida", reforçou.

Na sexta-feira, Jonas Vingegaard vai procurar defender a liderança da geral nos 137,8 quilómetros entre Châtillon-sur-Chalaronne e o Grand Colombier, sendo expectável que o ciclista da UAE Emirates ataque o dinamarquês, para recuperar uma amarela que foi sua nos pódios finais das edições de 2020 e 2021 da "Grande Boucle".