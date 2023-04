Tadej Pogacar deverá recuperar a tempo do Tour

Prazo estimado de recuperação das fraturas na mão anda entre as quatro e as seis semanas. Corredor saiu animado do hospital.

Tadej Pogacar, vencedor da Volta a França de 2020 e 2021, terá forma de competir no Tour deste ano, isto se não sofrer nenhum atraso imprevisto na recuperação.

O ciclista esloveno caiu a cerca de 170 km do fim na Liège-Bastogne-Liège e contraiu múltiplas fraturas no pulso e mão esquerda, nomeadamente no escafóide. Foi operado esta tarde em Genk por um especialista e supervisionado pela UAE Emirates, estimando-se que o prazo de recuperação varie entre quatro e seis semanas.

O corredor iria parar nesta fase a competição depois de uma longa primavera, na qual somou 12 vitórias e uma clássica Monumento, a Volta a Flandres. Estará, sem contratempos, de novo na bicicleta daqui no início de junho, logo à partida disponível para o arranque do Tour a 1 de julho, no País Basco.

A principal diferença poderá ser a alteração no calendário e ter de escolher outra prova de preparação que não a Volta à Eslovénia, onde estava pré-inscrito, a 14 de junho. O corredor partilhou já uma fotografia onde surge bem-disposto e confiante na rápida recuperação.