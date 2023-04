Tadej Pogacar conquista um terceiro Monumento e Rui Oliveira deu uma ajuda

Esloveno da UAE Emirates venceu isolado a Volta à Flandres, com Mathieu van der Poel a chegar em segundo

Tadej Pogacar juntou este domingo a Volta à Flandres a um palmarés que já tinha o Liège-Bastogne-Liège e a Lombardia (duas vezes), pelo que ao líder mundial só falta agora vencer a Milão-Sanremo e o Paris-Roubaix para fazer o pleno nas clássicas Monumento.

Os 273,4 km, uma das distâncias mais longas da história, iniciaram-se a uma média superior a 50 km/h - e terminaram com a média de 44,083 km/h -, demorando a formar-se a fuga que animou a jornada e seria superada a 55 km do fim, quando uma aceleração do português Rui Oliveira lançou o primeiro ataque de Tadej Pogacar.

O esloveno da UAE Emirates ainda seria alcançado pelos restantes candidatos, mas o seu segundo ataque deixou pelo caminho Wout van Aert, quando faltavam 28 km, para na última passagem pela subida em empedrado do Kwaremont deixar Mathieu van der Poel e seguir isolado para a vitória.

CLASSIFICAÇÃO

Volta à Flandres: Brugge-Oudenaarde (273,4 km)

1.º Tadej Pogacar (UAE Emirates) 6h12m07s

2.º Mathieu van der Poel (Alpecin) a 16

3.º Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a 1m12s

4.º Wout van Aert (Jumbo-Visma) m.t.

5.º Neilson Powless (EF-EasyPost) m.t.

6.º Stefan Kung (Groupama-FDJ) m.t.

7.º Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) m.t.

8.º Fred Wright (Bahrain-Victorious) m.t.

9.º Matteo Jorgenson (Movistar) a 1m19s

10.º Matteo Trentin (UAE Emirates) a 2m49s

58.º Rui Oliveira (UAE Emirates) a 11m23s