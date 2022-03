Susto na Volta à Catalunha: "Colbrelli sente-se mal, mas está consciente e a falar"

Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), que foi segundo na primeira etapa da Volta à Catalunha, teve de ser reanimado após perder a consciência logo após cortar a meta

O ciclista italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), que foi segundo na primeira etapa da Volta à Catalunha, teve de ser reanimado após perder a consciência logo após cortar a meta, sendo depois transportado para o hospital.

"Vai para o hospital. Sente-se mal, mas está consciente e a falar. Fará mais exames", explicou o diretor da equipa, Milan Erzen, citado pelo portal especializado VeloNews, depois de também a organização confirmar o transporte de ambulância.

Colbrelli desmaiou momentos depois de ter disputado com o australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), eventual vencedor, o triunfo no arranque da 101.ª edição da prova catalã.

O ciclista de 31 anos, que falhou no domingo a Milão-Sanremo devido a uma bronquite, teve mesmo de ser reanimado e assistido, segundo fontes da organização citadas pela agência noticiosa espanhola EFE.

O atual campeão europeu e italiano de fundo venceu em 2021 o Paris-Roubaix, o maior triunfo da carreira, num ano em que se afirmou no pelotão mundial com vitórias também no Critério do Dauphiné e na Volta à Romandia, entre outras.