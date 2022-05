Stefano Oldani vence 12.ª etapa do Giro. João Almeida mantém-se em terceiro na geral

Corredor português (UAE Emirates) ficou no 47.º lugar da corrida que ligou Parma a Génova (204 quilómetros)

Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) venceu, esta quinta-feira, a 12.ª etapa da Volta à Itália, num triunfo ao sprint, após uma acesa disputa com Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert) e Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), que terminaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente, nos últimos metros da tirada italiana.

Oldani, transalpino de 24 anos, ganhou ao cumprir a ligação entre Parma e Génova em 4:26.47 horas, celebrando a primeira vitória enquanto profissional.

João Almeida (UAE Emirates) voltou a ficar fora dos primeiros dez classificados, ao terminar no 47.º lugar da corrida de 204 km, a quase 9 minutos do grupo de líderes, e manteve-se no terceiro posto da geral, a 12 segundos do líder Pedro López (Trek-Segafredo) e com o mesmo tempo do 'vice' Richard Carapaz (INEOS).

Na próxima sexta-feira, disputa-se a 13.ª etapa do Volta a Itália, que ligará Sanremo a Cuneo, com distância 150 quilómetros, tendo apenas uma contagem de montanha, de terceira categoria, ainda na primeira metade da tirada da competição.

