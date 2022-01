Stefan Kung e David Gaudu na Volta ao Algarve

Stefan Kung no contrarrelógio de Lagoa da Volta ao Algarve

Groupama-FDJ apresentará dois dos seus líderes, mas o nome mais sonante continua a ser Remco Evenepoel

A Groupama-FDJ anunciou o bicampeão da Europa de contrarrelógio, Stefan Kung, e o trepador David Gaudu como seus líderes para a Volta ao Algarve, que irá para a estrada entre 16 e 20 de fevereiro.

Será a segunda presença de Gaudu, francês de 25 anos que em 2017 era um estreante no World Tour e foi 37.º - entretanto ganhou duas etapas e foi oitavo na Vuelta, além de 11.º no Tour -, e a quarta do suíço Kung, que em 2019 venceu o contrarrelógio de Lagoa. Tendo 22 vitórias internacionais, o contrarrelogista de 28 anos conquistou a Volta a Valência na época passada.

Se Kung será candidato ao triunfo no "crono" de Tavira, que terá 32,2 km, para a geral, ganha em 2021 por João Rodrigues (W52-FC Porto), Remco Evenepoel é para já o candidato mais forte.

Na Quick-Step, Evenepoel já sabe que terá Yves Lampaert e o sprinter Fabio Jakobsen como colegas de equipa, faltando anunciar os restantes elementos.