Sporting manifesta pesar pela morte do ciclista Carlos Vieira

Redação com Lusa

Recordista do mundo em resistência sobre bicicleta faleceu, esta terça-feira, no hospital de Leiria, vítima de covid-19

O Sporting manifestou, esta terça-feira, pesar pela morte de Carlos Vieira com a apresentação de condolências à família e amigos do antigo ciclista do clube lisboeta que morreu aos 68 anos, vítima de covid-19.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Carlos Vieira, antigo ciclista leonino que faleceu esta terça-feira aos 68 anos. Aos familiares e amigos, o clube endereça as mais sentidas condolências", lê-se no "site' do emblema liderado por Frederico Varandas.

Carlos Vieira, recordista do mundo em resistência sobre bicicleta, morreu, esta terça-feira no hospital de Leiria, onde foi hospitalizado há dias após um diagnóstico positivo para a covid-19.

O "bombeiro-ciclista", como era conhecido devido à sua atividade profissional e desportiva, estava debilitado devido a complicações de saúde que o fragilizaram nos últimos anos, e não resistiu ao contágio com o novo coronavírus, falecendo esta terça-feira.

Enquanto ciclista de estrada, competiu por vários clubes, tendo representado ao longo da carreira o Alverca, Sporting Clube de Portugal, Flores do Lis, Cela, Bairro dos Anjos, Núcleo Sportinguista de Leiria, Casa do Benfica de Leiria e União de Ciclismo de Leiria.