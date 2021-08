Sporting estuda regresso ao ciclismo e ligação à Fullracing é hipótese

Frederico Varandas está a analisar propostas e será possível um investimento estrangeiro, mas herdar a estrutura da Efapel, com muitos nomes sonantes, garantiria de imediato uma equipa competitiva.

O Sporting está a preparar o regresso ao ciclismo. De acordo com a informação recolhida por O JOGO, os leões, que deixaram o pelotão em 2019, depois de quatro anos associados ao Clube de Ciclismo de Tavira, estão novamente a estudar parcerias para formar uma equipa de elite e de momento avaliam as várias possibilidades e um eventual investimento estrangeiro, de modo a dotar o projeto de força para discutir a Volta a Portugal e as demais provas do calendário português.

Uma das hipóteses em cima da mesa será uma ligação com a Fullracing, projeto liderado por Carlos Pereira há mais de 20 anos e que desde 2011 era patrocinado pela Efapel, que vai terminar a ligação à formação de Águeda.

A estrutura que foi segunda na última Volta a Portugal - vencendo seis etapas e por equipas - tem licença para competir no terceiro nível do ciclismo mundial e isso pesa a seu favor, além de o Sporting ficar de imediato com uma formação recheada de nomes sonantes, isto porque Frederico Figueiredo - assumido sportinguista e membro do anterior projeto verde e branco -, Mauricio Moreira, António Carvalho, Rafael Reis, Luís Mendonça, André Cardoso e Javier Moreno têm contrato para a próxima temporada. O uruguaio, segundo na Grandíssima, está mesmo seguro até 2024.

O Sporting, sabe O JOGO, está aberto a propostas de projetos de ciclismo e já reuniu com a Fullracing em Alvalade, ficando nas mãos de Frederico Varandas o retorno de uma modalidade muito acarinhada pelos adeptos. Os leões, que tinham feito um corte de dois milhões nas modalidades, tentam ainda encontrar soluções financeiras no estrangeiro.

Em março de 2020, os verdes e brancos anunciaram a criação de uma competição em homenagem a Joaquim Agostinho, bem como de uma academia destinada às camadas jovens, que, a médio prazo, deveria culminar no regresso ao ciclismo profissional. Com esses passos, ficou claro que não tinha desaparecido o interesse do clube pela modalidade.

Com o Tavira, os leões venceram um Campeonato Nacional com José Mendes e poderão ainda ganhar a Volta a Portugal de 2018, com Jóni Brandão, caso se confirme o castigo a Raúl Alarcón - que recorreu - por anomalias no passaporte biológico.