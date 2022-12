Soudal Quick-Step inscrita na prova de ciclismo da Figueira Champions

Prova disputa-se no dia 12 de fevereiro de 2023 e terá 190 quilómetros.

A organização da prova de ciclismo da Figueira Champions/Casino Figueira anunciou esta quinta-feira a presença, para a sua edição de estreia, da belga Soudal Quick-Step, o que eleva para seis as confirmações de equipas da lista da Worldteams.

A prova, da classe 1.1 da UCI, disputa-se em 12 de fevereiro de 2023 na Figueira da Foz e terá 190 quilómetros de percurso.

A Soudal Quick-Step é uma das equipas mais bem-sucedidas a nível mundial, essencialmente talhada para as principais clássicas do calendário.

No ranking da UCI, em 2022, a Soudal Quick-Step ficou na sexta posição das melhores formações do mundo, com uma equipa que conta com dois atuais campeões: do Mundo, Remco Evenepoel (que também venceu a Vuelta) e da Europa, o sprinter Fabio Jakobsen.

Para a prova figueirense, segunda competição do calendário nacional, já estavam confirmadas cinco equipas da Worldteams: Trek-Segafredo, Intermarché-Circus-Wanty, DSM, Alpecin-Deceuninck e EF Education-EasyPost.

Além dos seis conjuntos do escalão principal, a corrida vai também contar com as já anunciadas ProTeams Caja Rural-Seguros RGA e Euskaltel-Euskadi, ambas espanholas. Quanto às equipas portuguesas, a EFAPEL Cycling, Aviludo-Louletano-Loulé Concelho e Rádio Popular-Paredes-Boavista são os três nomes já divulgados pela organização.