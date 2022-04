Sonny Colbrelli não dá carreira por terminada: "Haverá um momento em que avaliaremos tudo"

Italiano sofreu uma paragem cardiorrespiratória em março

Sonny Colbrelli assumiu esta sexta-feira não se sentir um ex-ciclista, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no mês passado, considerando que o momento de tomar decisões sobre o futuro da carreira ainda está para chegar.

"Haverá um momento em que avaliaremos tudo e decidiremos", declarou o campeão europeu de fundo, em entrevista ao Gazzetta dello Sport, garantindo ainda não se sentir "um ex" corredor.

Em 21 de março, Colbrelli sofreu uma paragem cardiorrespiratória e teve de ser reanimado, após cortar a meta em segundo lugar na etapa inicial da Volta à Catalunha. Menos de duas semanas depois, o campeão europeu e italiano de fundo foi submetido a uma intervenção para a implantação de um desfibrilador subcutâneo.

"Considero ser um sortudo, um grande sortudo", reconheceu o ciclista da Bahrain-Victorious.

O italiano de 31 anos confessou ao jornal italiano que, num primeiro momento, se sentiu revoltado: "Estava zangado com o mundo inteiro. Porquê eu? [...] Pouco a pouco, vi o reverso da medalha. Para começar, estava vivo, e aí recomecei a minha viagem [...] Sinto-me bem e estou a desfrutar de cada momento".

Campeão em título da Paris-Roubaix, Colbrelli revelou ainda que vai ver a clássica das clássicas no domingo na televisão, depois de no ano passado ter conseguido a maior vitória da carreira no 'Inferno do Norte'.

O regresso do italiano à competição é uma grande incógnita, pois o caso é semelhante ao do futebolista Christian Eriksen, que teve de rescindir contrato com o Inter e rumar a Inglaterra, já que em Itália os desfibriladores subcutâneos são considerados incompatíveis com os desportos que exigem muito do sistema cardiovascular.

Em 21 de março, Colbrelli colapsou momentos depois de ter disputado ao sprint com o australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), eventual vencedor, o triunfo no arranque da 101.ª edição da prova catalã.

O comunicado médico da primeira etapa da Volta à Catalunha detalhava que "Colbrelli sofreu um episódio de perda de conhecimento com convulsões e posterior paragem cardiorrespiratória".

"Foi imediatamente assistido pelos médicos mediante reanimação cardiopulmonar e desfibrilador, revertendo-se a paragem", acrescentava.

O ciclista tinha recuperado recentemente de uma bronquite, que o afastou da Milão-Sanremo.

O italiano afirmou-se no pelotão mundial no ano passado, com vitórias também no Critério do Dauphiné e na Volta à Romandia, entre outras.