Sonho do Feirense é de família: António Carvalho tenta seguir as pisadas do tio

Ciclista nem um ano tinha quando Fernando Carvalho deu a única vitória na Volta a Portugal ao Feirense. A O JOGO, Rodrigo Nunes promete ambição.

António Carvalho já ganhou duas etapas na Senhora da Graça na Volta a Portugal, foi terceiro na geral o ano passado e quarto em 2019, na altura sempre trabalhando para outros líderes, tanto na W52-FC Porto como na Glassdrive.

Agora, ao lado de Amaro Antunes, o algarvio trivencedor da Volta e com vontade de igualar o número de Marco Chagas, António será carta importante do CD Feirense, que em 1990 venceu a única Volta a Portugal por Fernando Carvalho. Na altura, a Ruquita-Feirense viu Carvalho, um especialista, voar no contrarrelógio final e destronar Joaquim Gomes da liderança numa das batalhas mais épicas pela amarela, decidida por 23 segundos. Agora, o sobrinho António, admirador de Fernando, tentará repetir a façanha. Em 1990 tinha menos de um ano de idade.

"Vamos ter uma equipa competitiva e queremos lutar em todas as provas nacionais. Por isso contratámos o Amaro Antunes e o António Carvalho. A ideia é tentarmos ser a referência do ciclismo nacional", diz o presidente do Feirense, Rodrigo Nunes, a O JOGO. O líder afirma que o patrocinador ABTF Betão se mantém para 2023 e que ainda podem chegar dois estrangeiros.