Skjelmose é o novo líder da Volta à Suíça após vencer a terceira etapa

Redação com Lusa

Mattias Skjelmose vence terceira etapa da Volta à Suíça e ascende a líder da geral.

O ciclista dinamarquês Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) venceu esta terça-feira isolado a terceira etapa da Volta à Suíça, ascendendo à liderança da geral à frente do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), grande favorito à vitória.

Na difícil subida até Villars-sur-Ollon, de primeira categoria, que encerrou os 143,8 quilómetros iniciados em Tafera, Skjelmose foi o mais rápido e capaz e concluiu em 3:29.14 horas, com três segundos de vantagem para o austríaco Felix Gall (AG2R Citroën), segundo.

O espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) cortou a meta em terceiro, a 12 segundos, e foi o melhor entre os grandes candidatos, com Evenepoel, que atacou no início da subida, no quarto lugar, a 21 segundos.

Nas contas da geral, Skjelmose ascendeu à liderança por troca com o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), tendo 17 segundos de vantagem para o campeão da Volta a Espanha de 2022, Evenepoel, que ocupa o segundo posto, enquanto Ayuso subiu a terceiro, a 24.

O português Rui Costa, que já venceu esta corrida em três ocasiões, entre 2012 e 2014, chegou em 25.º, subindo à mesma posição na geral, a 2.39 minutos do líder.

Na quarta-feira, a quarta etapa liga ​​​​​​​Monthey a Leukerbad em 152,5 quilómetros com novo perfil acidentado, incluindo duas contagens de montanha de primeira categoria, a primeira em Crans-Montana, recentemente utilizada na Volta a Itália.