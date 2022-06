Sergio Higuita sobe à liderança da Volta à Suíça em vitória de Thibaut Pinot

Nelson Oliveira (Movistar) subiu à 26.ª posição, depois de ter terminado a jornada no 30.º lugar.

Sergio Higuita (BORA-hnasgrohe) subiu este sábado à liderança da Volta à Suíça, depois da sétima e penúltima etapa, ganha pelo francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Numa etapa em que a meta coincidia com uma contagem de montanha de categoria especial, Pinot triunfou isolado no final dos 194,6 quilómetros, entre Ambri e Malbun, no Liechtenstein, em 5:06.39 horas.

O espanhol Óscar Rodríguez (Movistar) foi segundo, a 25 segundos de Pinot, e o cazaque Alexey Lutsenko (Astana) a ser terceiro, a 38, com Huguita a chegar em quarto, a 1.19 minutos.

Na geral, o campeão colombiano tem dois segundos de avanço sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS) e 19 sobre o dinamarquês Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), anterior líder.

O português Nelson Oliveira (Movistar) subiu à 26.ª posição, depois de ter terminado a jornada no 30.º lugar.

A 85.ª edição da Volta à Suíça termina no domingo com um contrarrelógio de 25,6 quilómetros, com partida e chegada a Vaduz.