Sepp Kuss vai à Vuelta: "Deixem o homem descansar"

Sepp Kuss renovou com a Jumbo-Visma

Ciclista protegeu Roglic no Giro, faz o mesmo por Jonas Vingegaard no Tour, mas está ainda convocado para a Vuelta. Três Grandes Voltas num só ano levam até à criação de um movimento

Sepp Kuss é uma das peças mais preponderantes na Jumbo-Visma e os líderes não abdicam dele. Tanto que pode estar a preparar-se para algo incomum na modalidade, de fazer as três Grandes Voltas num ano, resumindo 63 dias de corrida apenas em provas de três semanas.

O norte-americano está convocado para a Vuelta, prova onde tem acompanhado Primoz Roglic esloveno que tem três conquistas (2019, 2020 e 2021). Ainda é só uma pré-inscrição, mas está dado o recado da Jumbo, que continuará a tentar convencer o Durango Kid a acompanhar os líderes. Foi determinante para Roglic ganhar o Giro em maio, fazendo ainda 14.º na geral. E agora tem sido o escudeiro maior de Vingegaard no Tour, estando no nono posto da geral indvidual, sendo provável fechar no top-10 na Volta a França.

Será uma época de enorme desgaste para o norte-americano e tudo se deve à onda de lesões na Jumbo, que tem sido obrigada até a chamar alguns talentos jovens da equipa de desenvolvimento para completar os plantéis em outras provas.

Com isto, já existem movimentos de apoio ao ciclista. Tanto norte-americanos como neerlandeses, de onde a Jumbo é natural. "Deixem o homem descansar", pôde ler-se em cartazes expostos durante a etapa 18 da Volta a França e repercutidos depois na Imprensa neerlandesa.