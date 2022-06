Redação com Lusa

Afonso Eulálio é o novo campeão nacional de fundo de ciclismo de sub-23

Afonso Eulálio (Glassdrive-Q8-Anicolor) sagrou-se campeão nacional de fundo de sub-23, impondo-se ao sprint a Afonso Silva (Kelly-Simoldes-UDO), nos Nacionais a decorrer em Mogadouro, em Bragança.

"A corrida foi muito dura, como eu gosto. Também um pouco caótica, com muitos ataques. Os adversários estavam muito fortes e eu comecei por não me sentir muito bem. Com o passar dos quilómetros acabei por sentir-me melhor e ataquei", disse Afonso Eulálio, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

"Quando me vi na frente, foi até ao fim. Não há palavras para descrever o que sinto. Sempre desejei andar um ano com a bandeira de Portugal. Agora vou aproveitar o momento e desfrutar desta felicidade", disse ainda.