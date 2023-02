Secretário de Estado destaca vitórias nos Europeus: "Brilhante o início"

Portugal tem seis atletas presentes na competição que decorre até domingo, com Iúri Leitão, João Matias, Diogo Narciso e Rodrigo Caixas a completarem o grupo, que procura começar a somar pontos para a qualificação olímpica

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) classificou esta quinta-feira como "brilhante" o início da participação portuguesa nos Campeonatos da Europa de ciclismo de pista, com o ouro de Maria Martins e a prata de Rui Oliveira.

"Brilhante o início do Campeonato da Europa de ciclismo de pista, na Suíça, com o título da Maria Martins e a medalha de prata do Rui Oliveira. São já 54 as medalhas do nosso ciclismo de pista em Europeus e Mundiais", referiu João Paulo Correia numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O governante manifestou ainda o desejo de ver a participação lusa conquistar mais medalhas durante a competição.

A portuguesa Maria Martins sagrou-se na quarta-feira campeã europeia de scratch, ao conquistar o ouro nos Campeonatos da Europa de ciclismo de pista, que decorrem em Grenchen, na Suíça, enquanto Rui Oliveira tornou-se, pela segunda vez na sua carreira, vice-campeão europeu de eliminação, levando a medalha de prata.

