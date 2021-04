"Se não me querem aqui, haverá alguém a querer-me", atira Peter Sagan

Ciclista responde ao patrão da Bora, que assumiu estar a pensar se compensa manter o eslovaco na equipa

Peter Sagan tem um contrato milionário com a Bora-Hansgrohe, a rondar os cinco milhões de euros, e a sua continuidade é incerta depois de Ralph Denk ter dito que o eslovaco "está a entrar no outono da sua carreira" e que, apesar de "grato pela visibilidade" está a avaliar se "compensa gastar tanto dinheiro num ciclista quando pode investir em jovens."

Ora, Sagan, não gostou e rapidamente ripostou. "Tenho 31 anos. Não me sinto velho. Não me sinto no outono da minha carreira e mostrei que consigo ganhar corridas mesmo tendo sofrido de covid-19 [fala da vitória numa etapa na Volta à Catalunha. Não sei se as palavras dele foram mesmo essas, mas tenho estado é focado na minha época e ainda não falei do meu futuro com ele. Ainda assim, se ele não me quiser aqui, apesar dos anos fantásticos na Bora, serei o primeiro a procurar uma solução. Haverá alguém a querer-me para ganhar corridas", atirou o eslovaco, três vezes campeão do mundo e já vencedor de uma Volta a Flandres e de uma Paris-Roubaix , as maiores provas das 114 vitórias individuais da carreira.

Longe de ser o favorito neste domingo, lembra que Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Wout Van Aert (Jumbo-Vista) e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) merecem o estatuto de candidatos a ganhar a Flandres, mas ainda sonha: "Na Flandres ou estás bem ou não dá para esconder. Já ganhei lá sendo favorito, sei como eles são fortes e que podem ganhar se estiverem bem. Ainda assim, o Jasper Stuyven [Trek] ganhou a Milão-Sanremo e ninguém esperava. Isso dá-me confiança."