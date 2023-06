"Se fosse à Jumbo, atacava logo na primeira semana do Tour"

Philippe Gilbert, agora comentador no Eurosport, explica em declarações a O JOGO como acredita que Vingegaard deverá tentar ferir Pogacar no arranque da prova.

Tadej Pogacar sofreu uma fratura no pulso com a queda na Liège-Bastogne-Liège e voltou à competição na Eslovénia, onde se sagrou campeão nacional de fundo e de contrarrelógio. Ainda assim, a oposição não convenceu Philippe Gilbert, que defende que a Jumbo-Visma deve partir a loiça toda logo no País Basco, no arranque do Tour.

"A Jumbo-Visma vai estar muito forte. O que Pogacar fez antes da lesão foi incrível, mas todos sabem como foi a sua recuperação. Se fosse à Jumbo, atacava logo na primeira semana. Porque se o Pogacar não estiver no máximo da sua condição será na primeira semana do Tour. É importante não deixar que ele recupere e que, depois, não volte à corrida se lhe ganharem tempo", advoga o agora comentador do Eurosport, em declarações a O JOGO.

O ex-campeão do mundo acredita que com Roglic a Jumbo poderia defender melhor a amarela que Vingegaard ganhou em 2022. "Seria mais fácil com Roglic, mas ele ganhou o Girtenro e vai à Vuelta. Imaginem se a Jumbo ganha as três Grandes Voltas num ano. Seria histórico. É normal, tiveram de respeitar a vontade de Roglic também", vinca, considerando que o dinamarquês é superior a Pogacar na alta montanha: "Concordo com essa visão. O Vingegaard consegue bater o Pogacar nas montanhas com mais de 10 km. Só que o Pogacar faz diferenças nas subidas de 5 a 10 km. É impossível batê-lo nessas. Se trabalhar mais nos esforços longos pode ser mais competitivo nesses, mas pode perder explosão. Ainda assim, já mostrou capacidade. Ganhou duas Voltas a França. Não precisa de mudar nada."

A Ineos, para o homem que venceu quatro Monumentos distintos e que foi o segundo a ganhar as três provas das Ardenas no mesmo ano, corre por fora: "Fazem bem em lutar por etapas. A UAE e a Jumbo são mais fortes neste momento. Quanto ao Bernal, acho que se lutar por etapas pode, como consequência, chegar a um top-10. Mas acho que o que ele está a fazer já é incrível. Recuperou e vai testar-se".