Santiago Mesa vence primeira etapa do Grande Prémio Anicolor

O ciclista colombiano Santiago Mesa (ABTF-Feirense) venceu este sábado ao sprint a primeira etapa do Grande Prémio Anicolor, que agora lidera, após ligação de 166,1 quilómetros entre Oiã e Águeda, distrito de Aveiro.

O ciclista de 25 anos somou a segunda vitória em Portugal e em 2023, depois de triunfar na Prova de Abertura, ao bater o venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), segundo, e o compatriota Luis Carlos Chia (CC Loulé-Matdiver), terceiro.

A fuga do dia, que incluiu mais de uma dezena de corredores, acabou por perder expressão e "deixar" apenas André Ramalho (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) e Emanuel Duarte (Efapel) a animarem a tirada até à meta.

A segunda etapa liga no domingo Oliveira do Bairro a Águeda, que volta a acolher a meta após 145,7 quilómetros, com quatro subidas categorizadas no percurso.