Sam Bennett "bisa" ao sprint na quinta etapa do Paris-Nice, Rui Oliveira 14.º

Ciclista irlandês já tinha triunfado no primeiro dia.

O ciclista irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) venceu esta quinta-feira ao sprint a quinta etapa do Paris-Nice, depois de já ter triunfado no primeiro dia, com Rui Oliveira (UAE Emirates) no 14.º posto.

Bennett, camisola verde da prova, impôs-se sem dificuldades aos outros velocistas na chegada a Bollène, depois de 200,2 quilómetros iniciados em Vienne, cortando a meta ao cabo de 5:16.01 horas.

A vitória do homem da Deceuninck-QuickStep foi a 10.ª da equipa em 2021, em dia de "dobradinha": no Tirreno-Adriático, outra corrida a decorrer no escalão WorldTour, a jornada foi do francês Julian Alaphilippe, um dia depois de a Jumbo-Visma ter conseguido o mesmo feito.

Em segundo lugar ficou o francês Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic), o homem que chegou mais perto, com o alemão Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) a fechar o pódio da tirada.

Rui Oliveira, que trabalhou para colocar o colega de equipa norueguês Alexander Kristoff, sexto classificado, acabou por integrar os 15 melhores do dia.

A tirada desta quinta-feira pouco mudou na classificação geral, que continua a ser encabeçada pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), com 31 segundos de vantagem para o alemão Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), segundo.

Se Rui Oliveira subiu ao 97.º posto na geral, o companheiro de equipa Rui Costa segue no 33.º posto, após hoje ter cortado a meta em 72.º, com o mesmo tempo do vencedor.

Na sexta-feira, a sexta etapa liga Brignoles a Biot em 202,4 quilómetros acidentados, com uma contagem de montanha de primeira categoria e várias outras subidas categorizadas.

As duas etapas finais da prova, no sábado e domingo, estão em dúvida quanto ao traçado, uma vez que o confinamento localizado na região dos Alpes Marítimos afeta a cidade de Nice e várias outras.

Assim, a autarquia daquela cidade já garantiu que a prova não poderá terminar no centro, na Promenade des Anglais, com a organização a estudar alternativas.