Rune Herregodts vence primeira etapa da Volta à Andaluzia

O belga Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloisse) venceu a primeira etapa da 68.ª edição da Volta à Andaluzia em bicicleta, ao vingar a fuga na chegada a Iznájar e converter-se no primeiro líder da geral individual.

Herregodts, de 23 anos, foi o mais rápido na ligação de 200,7 quilómetros entre Ubrique e Iznájar, que cumpriu em 5:16.44 horas, batendo outros companheiros da fuga do dia por dois segundos, com o norte-americano Stephen Bassett (Human Powered Health) em segundo e o espanhol Ander Okamika (Burgos-BH) em terceiro.

Os membros da fuga do dia aproveitaram para discutir entre si a vitória do dia, sem elementos de equipas WorldTour entre eles, com Herregodts a impor-se, apesar dos esforços do pelotão principal.

Daí, "saltou" o italiano Alessandro Covi (UAE Emirates), que este ano já venceu a Volta a Múrcia, a ganhar alguns segundos aos restantes adversários na luta pela vitória final.

Nas contas da geral, replicam-se as posições e distâncias temporais da tabela da etapa, que abriu a "Rota del Sol" que já habituou o pelotão a grandes escaladas.

O único português em prova, Nelson Oliveira (Movistar), cortou a meta no 70.º posto, a 1.14 minutos do vencedor.

Na quinta-feira, a segunda de cinco etapas liga Archidona a Alcalá la Real em 150,6 quilómetros, com uma meia dúzia de subidas a testar a liderança do belga e as pernas dos candidatos.