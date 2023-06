Rui Oliveira quinto classificado na terceira etapa da Volta à Eslovénia

Redação com Lusa

O ciclista português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi, esta sexta-feira, quinto classificado na terceira etapa da Volta à Eslovénia, assumindo o sétimo posto na geral liderada pelo neerlandês Dylan Groenewegen (Jayco AlUla).

O também neerlandês Ide Schelling (BORA-hansgrohe), de 25 anos, foi o mais rápido nos 173,4 quilómetros entre Grosuplje e Postojna, com um traçado ondulante que afastou os sprinters puros da discussão, batendo sobre a meta o esloveno Luka Mezgec (Jayco AlUla), segundo, e o suíço Robin Froidevaux (Tudor), terceiro.

Rui Oliveira cortou a meta em quinto, com o mesmo tempo do vencedor, conseguindo novo bom resultado em 2023, subindo ainda ao sétimo lugar da geral individual, a 20 segundos do líder.

Schelling subiu a segundo, a 10 segundos do compatriota, enquanto Mezgec é terceiro, a 14.

No sábado, a quarta e penúltima etapa liga Ljubljana a Kobarid em 167 quilómetros, a rainha da prova, com duas subidas de primeira categoria em Kolovrat na segunda metade.