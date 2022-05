Rui Oliveira: "O João Almeida tem a mira no pódio, mas a responsabilidade é de todos"

ENTREVISTA - Rui Oliveira estreia-se sexta-feira na Volta a Itália com uma missão clara, a de ajudar João Almeida nas etapas nervosas, ciente de que o sucesso do caldense passa pelos portugueses. Gaiense admite a O JOGO que a pressão para esta prova é completamente diferente das duas anteriores Vueltas onde marcou presença, pois a ambição com Almeida é bem maior do que era com De la Cruz.

Rui Oliveira fez as duas últimas Vueltas e na sexta-feira arranca para o seu primeiro Giro. A O JOGO, revela-se feliz por cumprir uma meta de criança e diz-se ainda mais motivado por ter um pódio para o qual trabalhar, em prol de João Almeida, líder da UAE Emirates.

O Giro, finalmente. Está motivado por fazer parte do lote da UAE?

-Queria muito. Até foi uma surpresa quando recebi a notícia, no final do ano de 2021. Não estava à espera e fiquei agradado, ainda mais por esta questão de o João Almeida ser o líder. Estou muito contente. É das provas mais especiais.