Português Rui Oliveira ficou muito perto da vitória na 19.ª etapa da Vuelta

Redação com Lusa

O ciclista dinamarquês Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) venceu esta sexta-feira a 19.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, com o português Rui Oliveira (UAE Team Emirates) a ser segundo, enquanto Roglic (Jumbo-Visma) continua na liderança da geral.

Magnus Cort Nielsen completou os 191,2 quilómetros entre Tapia e Monforte de Lemos em 04:24.54 horas, batendo ao sprint o português Rui Oliveira, que fez segundo, e o norte-americano Quinn Simmons (Trek Segafredo), terceiro, conquistando a sua terceira etapa na 76.ª edição da Vuelta.

Na geral, o esloveno Primoz Roglic, vencedor da Vuelta em 2019 e 2020, continua com a camisola vermelha, com 2.30 minutos de vantagem para Enric Mas (Movistar), segundo, e 2.53 para Miguel Ángel López (Movistar), terceiro.

No sábado, a 20.ª etapa liga Sanxenxo a Mos. Castro de Herville, ao longo de 202,2 quilómetros, numa etapa com cinco contagens de montanha e que vai terminar com uma chegada em alto.