Rui Oliveira e o festejo de Pogacar: "Eu celebro assim quando ganho no FIFA"

Ciclista esloveno venceu no sábado a penúltima etapa da Volta a França, mas já não vai a tempo de impedir a vitória de Jonas Vingegaard na classificação geral da prova.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno da UAE Emirates, venceu no sábado a penúltima etapa da Volta a França, festejando efusivamente apesar de já não ir a tempo de impedir o triunfo de Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) na classificação geral da prova.

Por esse motivo, o próprio ciclista recorreu às redes sociais para admitir que o festejo poderá ter sido exagerado, ainda que tenha justificado a sua alegria devido a uns "últimos dias difíceis".

"Ao olhar para as fotografias, talvez tenha celebrado demasiado. Mas não vou mentir, os últimos dias foram difíceis para mim. Esta vitória trouxe-me muita felicidade e falo aqui diretamente do coração. Um grande agradecimento a todos os que me apoiam nos bons e maus momentos", escreveu Pogacar no Instagram, numa publicação a que o português Rui Oliveira, seu colega de equipa, não ficou indiferente.

"A celebração foi exagerada? Tinhas acabado de vencer uma etapa da Volta a França, meu. Eu celebro assim quando ganho no FIFA", comentou.