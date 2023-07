Rui Costa termina clássica de San Sebastián no oitavo lugar

Ciclista português conseguiu assim o seu segundo top-10 em provas de um dia este ano de nível World Tour

Rui Costa terminou no oitavo lugar a clássica de San Sebastián. Apesar da queda e abandono de Biniam Girmay, o português garantiu 125 pontos para o ranking UCI à Intermarché-Wanty e conseguiu o seu segundo top-10 em provas de um dia este ano de nível World Tour, depois de já ter sido quarto na Strade Bianche.

Não alcançava dois top-10 em provas World Tour desde 2016, quando foi décimo na Flèche Wallonne e terceiro na Liège-Bastogne-Liège.

O atleta português respondeu sempre aos ataques certos durante as últimas três subidas do percurso, com 230 km, evitando que alguém mais escapasse e lhe pudesse impedir o lugar nos melhores dez corredores. No seu grupo, foi o terceiro mais rápido ao sprint, para ser então oitavo no País Basco.

Evenepoel, da Soudal-Quick Step, definiu o grupo de escapados a 70 km da meta e ao sprint bateu o único opositor que o acompanhou: Pello Bilbao, da Bahrain. O campeão do mundo venceu pela terceira vez a corrida, igualou mesmo Lejarreta como mais vezes conquistador em San Sebastián, e despediu-se da melhor forma da camisola arco-íris que vai estar em jogo no próximo sábado, em Glasgow. Vlasov, da Bora, foi terceiro.