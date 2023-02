Rui Costa, segundo na Volta ao Algarve: "Foi pena não ter dado para chegarmos isolados"

Declarações de Rui Costa, Intermarché-Circus-Want, após a terceira etapa da 49.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, ganha pelo dinamarquês Magnus Cort (EF Education-EasyPost), no final de uma ligação de 203,1 quilómetros, entre Faro e Tavira:

Sobre a etapa: "Depois do sprint bonificado, o Filippo Ganna teve a iniciativa de continuar e daí termos ficado um grupo bastante interessante. Fizemos o nosso melhor, foi pena realmente não ter dado para chegarmos isolados"

Tudo aberto: "Não consegui fazer melhor do que o sétimo lugar aqui no final, foi pena não ter bonificado. Mas, no sprint intermédio, ganhei dois segundos, o que também é interessante. Creio que até ao último dia tudo está em aberto."

As contas: "O balanço é positivo por ter bonificado na meta volante do dia. Daí ter-se isolado um grupo bastante interessante, com o líder da corrida e tudo. Foi pena não ter dado para chegar, porque estávamos todos muito bem fisicamente. Foram muito rápidos estes últimos 20 quilómetros".

Leia também Portugueses Treinador do PSG defende reforços: "Vitinha já esteve num nível muito alto..." Treinador do PSG abordou as críticas internas de que Luís Campos tem sido alvo em relação aos reforços contratados no mercado de verão, entre os quais o internacional português, que deixou o FC Porto a troco de 40 milhões de euros e tem atravessado um momento negativo no clube.