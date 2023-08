Rui Costa na Volta a Espanha

Corredor da Intermarché-Circus-Wanty teve uma mudança no calendário e entra nas contas para a Vuelta que arranca sábado

Rui Costa foi convocado pela equipa da Intermarché-Circus-Wanty para a Volta a Espanha. Depois do Tour, será a segunda participação do poveiro em Grandes Voltas com a equipa belga, tendo como missão procurar uma etapa, algo que a formação conseguiu ganhar nos últimos dois anos.

O ciclista português estaria apto a correr as provas de um dia restantes no calendário, nomeadamente as clássicas do Canadá, mas foi informado da alteração dos planos da equipa, entrando assim na equipa da Vuelta. Será a terceira participação na corrida, depois das edições de 2017 e 2020, e o poveiro vem de boa condição depois do top-10 na clássica San Sebastián, dando a indicação de a forma estar a subir.

Rui Costa não foi aos Mundiais e vai ser acompanhado por Kobe Goossens, Rune Herregodts, Julius Johansen, Hugo Page, Rein Taaramae, Gerben Thijssen e Boy van Poppel