Rui Costa mantém terceiro posto na geral na Volta à Arábia Saudita

O belga Maxim Van Gils (Lotto Soudal) venceu esta sexta-feira a quarta e penúltima etapa da Volta à Arábia Saudita em bicicleta, com o português Rui Costa (UAE Emirates) no terceiro posto após ser quinto na tirada.

Van Gils, de 22 anos, cumpriu os 149,3 quilómetros entre o Winter Park e Harrat Uwayrid em 3:32.49 horas, logrando um triunfo a solo que o deixa como favorito à vitória final.

A 40 segundos chegou o esloveno Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco), no segundo lugar, e o belga Tim Declerq (QuickStep-Alpha Vinyl), mas também o neerlandês Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), quarto, e Rui Costa.

"Nos últimos dois dias, a corrida fez-se difícil com o vento. Hoje dei tudo, os meus companheiros trabalharam na perfeição para me guiar. No final, marquei um pouco o líder [Buitrago], e quero defender o pódio, pelo menos. Com o vento, quem sabe o que pode acontecer amanhã [sábado]", explicou Rui Costa, citado pela equipa, após cortar a meta.

O português lutou para se manter em contacto com os principais favoritos e acabou por conseguir defender a posição de pódio na geral, agora a 48 segundos do belga que lidera.

No segundo lugar está o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), agora a 36 segundos do topo após liderar até hoje, com o outro português em prova, Rui Oliveira (UAE Emirates), a chegar no 33.º posto, caindo para o 25.º da geral.

No sábado, a quinta e última etapa tem partida e chegada na cidade velha de Al Ula, com 138,9 quilómetros sem grande perfil acidentado que possa ajudar a fazer diferenças de tempo.