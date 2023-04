Rui Costa faz fisioterapia antes da Liège Bastogne Liège

Ciclista da Intermarche-Circus-Wanty tem dores num joelho e, esta sexta-feira, vai fazer o reconhecimento e decidir se participa no monumento de domingo

Rui Costa não tem certa a participação na Liège-Bastogne-Liège de domingo. O ciclista português está a contas com um problema no joelho que o limita nesta fase.

Sendo um importante objetivo para a Intermarché-Circus-Wanty, que leva Calmejane e Goossens para discutir um bom resultado, a presença do poveiro será decidida esta sexta-feira, no reconhecimento do percurso do quarto monumento da temporada e no qual o português já fez pódio. Sabe O JOGO que Rui Costa só fará trabalho nos rolos e fisioterapia, esta quinta-feira, para minimizar as dores. A intenção do ciclista é estar na Liège de domingo e dar o seu contributo à equipa.

Leia também FC Porto Alerta amarelo para o dérbi: FC Porto com nomes de vulto à bica Dragões vão a Paços de Ferreira com seis jogadores em risco de suspensão para a receção ao Boavista; Nomes de vulto como Pepe, Otávio e Uribe estão à bica para o duelo com o Boavista, a 30 de abril, mas não é de prever que Sérgio Conceição faça qualquer tipo de gestão, mantendo-se fiel à política habitual.

Na Movistar, Ruben Guerreiro será peça importante. A UAE é a grande favorita a ganhar e Tadej Pogacar ataca a mítica tripla nas Ardenas depois de ter vencido a Amstel Gold Race e a Flèche Wallonne.