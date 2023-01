Rui Costa estreia-se pela Intermarché-Circus-Wanty com vitória

Venceu esta quarta-feira a primeira prova do Troféu de Maiorca.

Rui Costa teve uma estreia em cheio pela Intermarché-Circus-Wanty, equipa do WorldTour para a qual se mudou esta temporada. O ciclista português venceu esta quarta-feira o Trofeo Calvià, prova inaugural do Troféu de Maiorca, numa distância de 150.1 km, com partida e chegada em Palmanova.

Rui Costa bateu ao sprint Louis Vervaeke, belga da Soudal-Quick Step, e deixou Bean Healy, irlandês da EF Education-EasyPost, a um segundo de distância.

Naquela que foi a primeira corrida europeia da época, o poveiro atacou a 34 km da meta num grupo de 11 que incluía Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), para formar o trio que discutiria a vitória final, após muitas escaramuças entre os fugitivos.

Os três entraram isolados no último quilómetro e sobreviveram à aproximação do grupo de perseguidores, no qual vinha Alaphilippe.

Foi uma corrida marcada por quedas, frio e chuva e o português, que esta época trocou a UAE Emirates pela Intermarché-Circus-Wanty, somou a primeira vitória desde o título nacional de fundo, em agosto de 2020. Foi também o 33.º triunfo da carreira profissional de Rui Costa, campeão mundial em 2013 e três vezes vencedor da Volta à Suíça.