Declarações após a quinta e última etapa da 49.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta.

Rui Costa, Por, Intermarché-Circus-Wanty (10.º da geral individual): "Posso dizer que foi uma Algarvia dura. Fico satisfeito com a minha performance, com a minha condição física. O resultado não foi melhor do que um top 10, mas é certo que uns dias foram melhores do que outros. Foi um top 10, posso dizer que foi positivo. Esperava fazer um top 5, mas acho que tenho de me dar por satisfeito."