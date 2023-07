Rui Costa compete em San Sebastián pela quinta vez

Ciclista da Intermarché-Wanty participa pela quinta vez na clássica espanhola

Rui Costa compete amanhã na Clássica San Sebastián, uma importante prova de um dia de World Tour. Será a quinta presença do atleta de 36 anos na corrida e, pela Intermarché-Wanty, promete inserir-se na lógica de ataques que a formação belga promete.

Com Zimmermann, competente na última semana de Volta a França, Girmay e Lorenzo Rota a Wanty pode jogar ao ataque e Rui Costa é sempre um trunfo. São sete subidas no percurso, várias delas com inclinações muito íngremes. É um teste indicado a quem vá aos Mundiais de Glasgow, prova onde o poveiro não vai participar, sabe O JOGO, por não considerar o percurso, possivelmente à chuva, como indicado para as suas características.

É a última corrida de Remco Evenepoel com a camisola de campeão do mundo. Vencedor em 2022 com um ataque a 45 km da meta, o belga da Soudal-Quick Step é um dos maiores candidatos. Alaphilippe está no plantel da Quick Step e muitos destaques no Tour vão ao País Basco: Felix Gall, top-10 na Volta a França, compete pela AG2R, Neilson Powless, pela EF depois de ganhar a camisola da montanha, e Carlos Rodríguez, da Ineos, quinto no Tour.

Ainda no lote de espanhóis, Pello Bilbao, da Bahrain, e Juan Ayuso, da UAE Emirates, prometem lutar pela vitória. Pode servir para o desempate entre Jumbo e UAE, já que ambas as equipas têm, neste momento, 44 vitórias cada.