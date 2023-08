Rúben Pereira e a Volta: "Falhámos, mas não posso falar em fracasso"

Declarações de Rúben Pereira, diretor desportivo da Glassdrive-Q8-Anicolor, após o fim da Volta a Portugal.

Balanço: "Não há desilusão. Aliás, se a corrida foi espetacular, deve-se à Glassdrive-Q8. Fomos nós que demos a volta à corrida e fomos nós que atacámos. Houve um super camisola amarela. Quando perdemos, devemos saber perder, não só saber ganhar. Eu sei perder, a GlassdriVe-Q8 também."

Colin Stussi: "Perdemos para um grande ciclista. Aliás, no primeiro dia, dei este vencedor como candidato. Conhecia-o desde 2018 pela Volta, só não lutou pela geral por uma queda que teve no alto do Barreiro, a descer para a Senhora da Graça. Toda a equipa esteve bastante bem, não é uma Volta que muda as nossas vidas. Temos uma super equipa, mas por vários fatores não foi possível. Somos a maior equipa em Portugal. Saio daqui satisfeito."

Fracasso não é o termo ideal: "Tivemos muitos contratempos até chegar aqui. Taticamente acho que não estivemos mal. Chegando ao contrarrelógio podíamos perder a Volta como perdemos tendo um minuto ou um minuto e meio de vantagem. Agora é fácil falar. A Volta era o nosso maior objetivo, falhámos, mas não posso falar em fracasso. O Frederico Figueiredo cumpriu com o planeado. Tivemos um dia crucial na Volta, foi a etapa da Torre. No dia a seguir tivemos de jogar uma outra opção, o Artem [Nycha]."