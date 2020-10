Rúben, o Cowboy de Pegões Velhos: "Segundos lugares não alimentam carreiras"

Rúben Guerreiro (EF) conta a O JOGO a emoção de vencer numa Grande Volta e estar agora a confirmar o talento emergente que muitos lhe apontaram desde bem cedo.

Rúben Guerreiro, badalado como sucessor de Rui Costa, saiu com um rótulo pesado da Axeon para os dois anos de Trek. Problemas físicos limitaram, mas, na Katusha, deslumbrou na Vuelta e ficou perto de ganhar uma etapa. Conseguiu-o no Giro. "Depois do azar vem a sorte. Não consegui o que queria na Trek, ficaria na Katusha, mas a equipa acabou. Vim para uma equipa que me dá muitas oportunidades, tem um lote de corredores parecidos. Sempre trabalhei e acreditei que ia bater certo. Os segundos lugares não alimentam carreiras e cliquei no botão de ataque. Estou muito satisfeito, era o que sempre sonhei. A fuga demorou 80 km a formar-se, mas tinha marcado a etapa", conta a O JOGO o ciclista de 26 anos da Education First, emocionado por dar a Portugal um festejo na meta em Itália 31 anos depois: "É uma motivação. Sabia que todos estavam comigo. O festejo à Cristiano Ronaldo saiu-me: foi um instinto, uma libertação de tudo."

Divertido, ainda vibrava com um final inédito, ao lado de outro português, neste caso de rosa. "Somos um país pequeno. Conhecemo-nos todos. Fui logo perguntar ao João Almeida [Deceuninck] como lhe tinha corrido a etapa. Ele perguntou-me o que fazia eu ali. Quando percebeu que eu tinha vencido a etapa, festejámos como dois miúdos na escola. Depois, com a equipa, foi só champanhe... mas com cautelas", detalha, entre risos, comentando o porquê de ser apelidado de Cowboy de Pegões Velhos, no Montijo: "Acho que não foram as miúdas a chamar-me assim; foram uns amigos. Metade da minha família está ligada à tauromaquia e, vá, sou extrovertido. No pelotão, estou sempre a brincar. Aliás, os diretores sabem que às vezes perco o foco pela palhaçada; também sabem que quando ligo o modo de ataque, vou até ao fim."

Tem a liderança da montanha e cinco dias onde se pode resguardar. "Somei uns pontos na etapa 9, mas queria era a vitória. É um bónus ter a camisola e vou tentar mantê-la. Vou estar atento, mas domingo vou tentar estar na fuga para amealhar", explica, falando de João Almeida: "Pode lutar pelo pódio. Está tranquilo e pode meter minuto e meio aos rivais no contrarrelógio. Se puder, dou-lhe uma ajuda na montanha [risos]." E haverá festa caso João fique nos três primeiros? "Vamos pegar no champanhe, vai haver coboiada certa", termina.