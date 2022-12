Rúben Guerreiro sonha nas Ardenas e ataca Suíça antes do Tour

Ciclista da Movistar vai preparar em alta intensidade a ida às clássicas de abril, já tendo a informação de que prepara na Volta à Suíça a ida à Volta a França

Rúben Guerreiro, como O JOGO noticiou, teve uma palavra importante na definição do próprio calendário e esse acordo foi decisivo para rumar à Movistar. O corredor do Montijo vai correr a Volta a França, que era a sua grande meta, e onde vai procurar vitórias de etapa e ajudar Enric Mas a sonhar com o pódio. Antes, correrá na Volta à Suíça, em junho, para preparar o Tour.

Ainda assim, tem grandes objetivos em abril também. Vai apostar forte nas Ardenas, de 16 a 23 de abril, e, sem poder ser equiparado a Alejandro Valverde, que liderava a Movistar nessas corridas, o português tentará figurar nos melhores da Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, esta prova onde já foi sétimo classificado, e na Liège-Bastogne-Liège. O corredor de 28 anos vai arrancar a temporada na Saudi Tour, a 30 de janeiro, rumando a Omã, a 14 de fevereiro. O Gran Camiño, de 23 a 26 de fevereiro, preparará a ida à Strade Bianche, de 4 de março, clássica onde já rondou o top-10. Para atingir o momento de forma ideal nas Ardenas, o homem do Montijo, ex-corredor de Trek, Katusha e EF, vai ao País Basco, de 3 a 8 de abril.

Nelson Oliveira, companheiro de Guerreiro, vai seguir o calendário de Enric Mas e, para já, está agendado ir à Volta a França.