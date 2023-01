Ruben Guerreiro: "Se a Movistar permitir, posso fazer um top-10 no Tour"

Ruben Guerreiro assinou um contrato de três anos com a Movistar e abriu o coração a O JOGO. Diz que ainda não atingiu o seu pico e que faltou que acreditassem no seu potencial. Olha para as Grandes Voltas com apetite e vai à procura de um palmarés que o deixe na memória dos portugueses.

Assinou três anos pela Movistar. É o contrato mais longo na sua carreira. Dá estabilidade? "É uma grande estrutura, sempre gostei da Movistar. São espanhóis, pensam de forma semelhante a nós, portugueses. Têm mais de 40 anos de existência, fizeram muitos campeões e têm uma estrutura montada. A figura mítica que é o diretor Eusebio Unzué foi importante. Tinha uma relação com ele e sempre quis correr pela Movistar. Assinar por três anos dá-me estabilidade para conquistar objetivos".

O Nelson Oliveira foi importante no desfecho? "Troquei impressões com o Nelson. Ele foi falando com o Eusebio. Como amigo, ajudou-me bastante, facilitou muito".