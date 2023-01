Ruben Guerreiro: "Rui Costa merece reconhecimento, Almeida pode fazer pódio no Giro"

Português que reforçou a Movistar deu a O JOGO a sua opinião sobre outras grandes figuras da atualidade

Conversando com O JOGO de coração aberto, Ruben Guerreiro não hesitou no momento de analisar outros corredores e pequenas histórias da sua carreira. Aqui ficam as opiniões do novo corredor da Movistar:

Rui Costa merece mais reconhecimento

Quando O JOGO perguntou a Ruben Guerreiro se é ele o português mais forte nas clássicas das Ardenas, a resposta foi clara e teve um nome: "Rui Costa tem mais estratégia, já fez um quarto e um terceiro lugar em Liège. Tem vários top-10. É ele o mais forte. Aliás, falta mais reconhecimento ao Rui Costa por tudo o que foi e é no ciclismo."

João Almeida sabe que pode fazer pódio

Esteve no Giro"2020 com João Almeida, ganhou a camisola da montanha, e viu de perto o compatriota bater o recorde de dias com a camisola rosa para um jovem. Não tem dúvidas sobre a sua capacidade. "Já mostrou que pode fazer pódio e, quem sabe, ganhar o Giro. É um enorme ciclista. É um contrarrelogista por natureza, que se defende na montanha. Sem lhe colocar pressão, os próximos anos vão ser de afirmação", diz sobre Almeida.

Tadej Pogacar é bom miúdo e favorito no Tour

"É um miúdo cinco estrelas", diz Guerreiro ao descrever Tadej Pocagar, que considera um dos ciclistas que mais vezes é "imbatível." "Para mim, ele é o favorito ao Tour. Penso que a UAE Emirates menosprezou a equipa da Jumbo no ano passado. Cometeram um erro", anota.

Mundial gerou amargo de boca

Guerreiro sonha com a camisola arco-íris de campeão mundial. "Estou sempre aberto à Seleção Nacional e quero estar no próximo Mundial. É sempre uma corrida aberta, adorava fazer um grande resultado. Gostava de recompensar o meu país", diz, lamentando ter sido barrado em 2022: "A EF primeiro aceitou que eu fosse, depois dificultou um pouco a saída, vincando que era preciso para somar pontos para o ranking. E eu não quis polémicas."

Camisola azul e o festejo à Ronaldo

Ruben ganhou a montanha do Giro e com isso mediatismo. "Pensava que não podia ganhar aos melhores, então tinha de vencer de outra maneira e ir para as fugas. Já tinha merecido uma etapa na Vuelta"2019, consegui-a no Giro. E passaram a reconhecer-me na rua. "Lá vai o Ruben do Giro", adianta, falando do festejo que fez ao conquistar a etapa: "Não era para imitar ninguém. Sou simples, não sou o Ronaldo. Mas admiro-o."